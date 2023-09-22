Димаш Кудайберген порадовал фанатов фото в элегантном "черном стиле"
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген порадовал преданных фанатов элегантными фотографиями в черном костюме, сообщает Zakon.kz.
Фотографии в Instagram он подписал: "Black style" ("Черный стиль").
Поклонники таланта артиста высказали восхищение кумиру миллионов:
- Наверное я лучше помолчу, так как либо что-то неразборчивое, либо непечатное... Может можно дозировано, а то так и поклонников-то не останется, во всяком случае прекрасная половина тихо где-то ровными рядочками ляжет.
- Элегантность, строгость…
- Приезжайте в Чили. Мы тебя любим!
- Боже мой, как ты не падаешь в обморок, когда смотришь в зеркало на все это совершенство?
Ранее в соцсетях Димаш предстал перед поклонниками в белом костюме с бабочкой.
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