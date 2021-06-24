"Индийский" штамм коронавируса выявлен в Узбекистане

В Узбекистане зафиксирован "индийский" штамм коронавируса, сообщает zakon.kz.

По данным портала Kun.uz, заместитель директора Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Алишер Абдуллаев рассказал, что в Узбекистане циркулируют несколько штаммов коронавируса, в том числе - "британский" и "индийский".

Отмечается также, что девять из десяти жителей Ташкента не носят маски, невзирая на карантинные ограничения и штрафы. Строгий контроль будет установлен над соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в аэропортах и вокзалах страны.

21 июня Министерством здравоохранения РК выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма.

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Согласно информации, представленной МВК по нераспространению COVID-19, в Нур-Султане Минздравом был проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ.

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22 июня в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что, по предварительным данным, выявлена вероятность циркуляции "индийского" штамма. Требуется дополнительное время для полногеномного секвенирования.

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Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к "дельта-штамму" будет определено после завершения полногеномного секвенирования ДНК образцов.