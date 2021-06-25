Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

25 июня 2021, 08:45
Фото: КР

На 74-м году жизни скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Лесков, передает zakon.kz.

Об этом 25 июня сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Причина смерти не уточняется.

Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

После вуза он служил в театре, одновременно с этим снимался во многих сериалах - "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Ворон", "Гончие", "Спецназ".

Также Лесков участвовал в постановках различных театров, включая МДТ, Рижской драмы, БДТ, Красноярский драматический театр и Московский Ленком. С 1978 года и до последнего времени актер служил в Театре комедии имени Акимова.


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