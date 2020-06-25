В Казахстане студенческие общежития дешевле, чем в России и Украине

Сравнение цен проживания в студенческом общежитии провело АО "Финансовый центр", передает zakon.kz.

Ежегодно десятки тысяч казахстанских абитуриентов приезжают в крупные города, чтобы получить высшее образование. После поступления в вуз перед каждым новоиспеченным студентом встает вопрос о жилье, и подавляющее большинство молодых людей выбирают общежития. В такой ситуации обеспечение студентов уютными и комфортабельными общежитиями приобретает особую актуальность.

Что касается стоимости проживания в общежитиях, то правила ценообразования в каждом регионе и вузе утверждаются самостоятельно. Ранее студенты ежемесячно платили за место около 3000 тенге, поскольку существовала законодательная норма, запрещающая учебным заведениям брать за проживание студентов больше 15% от их стипендии. С момента отмены данной нормы стоимость места в общежитиях стала выше.

В настоящее время в Казахстане размер платы за проживание в общежитиях в среднем варьируется от 10 000 до 30 000 тенге в месяц.

Для сравнения ниже представлены цены на проживание в других странах.

К примеру, в России плата за проживание студентов в общежитиях в среднем составляет 15 000-40 000 тенге.

В Украине стоимость за одно койко-место на сегодняшний день выходит 20 000-40 000 тенге.

В западных и в большинстве европейских стран популярны "кампусы", которые отличаются удобством и благоустроенностью. Естественно, с учетом роста спроса стоимость размещения в подобных кампусах в среднем составляет 100 000-300 000 тенге.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что стоимость проживания в общежитиях в других странах существенно дороже, чем в Казахстане. При этом цена за одно койко-место зависит от следующих факторов: месторасположение, уровень комфортности, техническое состояние и инфраструктура. В отопительный период цены на проживание будут значительно выше.

С целью улучшения условий проживания студенческой молодежи и сокращения текущего дефицита мест в студенческих общежитиях в настоящее время в нашей стране реализуется государственная программа по "Строительству и реконструкции общежитий", которая предполагает широкое участие частного сектора.

В свою очередь поддержка со стороны государства заключается в размещении государственного заказа после ввода объекта в эксплуатацию. Выплаты в форме государственного заказа при строительстве составляют 122 МРП (144 МРП для Алматы), при реконструкции - 47 МРП в год на каждого проживающего студента. Госзаказ размещается сроком на восемь лет, и выплаты производятся на ежемесячной основе. Сумма выплат по госзаказу "привязана" к месячному расчетному показателю, таким образом, ежегодная индексация выплат к МРП (в среднем на 4-5%) позволяет снизить влияние инфляционных процессов.

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