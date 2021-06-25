Я призываю не бояться - Назарбаев обратился к казахстанцам

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после получения первого компонента вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе, высказался о страхах, касающихся прививок, передает zakon.kz.

Сегодня я получил вакцинацию. Врачи это подтвердили. Я сделал российскую вакцину "Спутник V", которая производится у нас в Казахстане. Я призываю наших граждан сделать вакцину и не бояться. Год назад переболел, как вы помните. Вакцина российского производства "Спутник V" имеет эффективность 92%. Сейчас, когда у нас выявили "индийский" штамм, очень важно, чтобы люди вакцинировались. Не надо бояться, - говорит Назарбаев.

Затем он пожелал казахстанцам здоровья.

Я знаю, есть фобии всякие, всякие мнения, но, конечно, тех, которым врачи скажут позволительно, что у них нет каких-то других заболеваний, которые могут вызвать побочные эффекты, я призываю сделать ради здоровья. Это необходимо. Все равно придется сделать, чтобы потом не жалеть. Ну что сделаем, в такое время живем, так выпало на нашу долю. Надо спокойно всем вместе это пережить и беречь себя. Я всем желаю искренне здоровья, и чтобы нигде, ни в какой семье люди не страдали и не теряли своих близких. Всего доброго! - резюмировал Назарбаев.

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