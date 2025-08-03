В МЧС обратились к казахстанцам насчет непогоды
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Жителям Казахстана дали рекомендации, касающиеся правил безопасности при грозе. В основном они касаются грозы, сообщает Zakon.kz.
В целом МЧС РК рекомендует придерживаться следующих пунктов:
Дома:
- закрой окна и двери;
- отключи электроприборы.
На улице:
- укройся в помещении;
- не стой под металлическими навесами и деревом;
- оставайся в автомобиле;
- сойди с мотоцикла/велосипеда;
- не раскрывай зонт;
- убери мобильный телефон в сумку;
- не носи металлические аксессуары на одежде.
На природе:
- не прячься под высокими деревьями;
- укройся в низине;
- избегай водоемов.
Ранее жителей Алматы предупредили об ограничениях движения на некоторых улицах.
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