В МЧС обратились к казахстанцам насчет непогоды

Фото: pixabay

Жителям Казахстана дали рекомендации, касающиеся правил безопасности при грозе. В основном они касаются грозы, сообщает Zakon.kz.

В целом МЧС РК рекомендует придерживаться следующих пунктов: Дома: закрой окна и двери;

отключи электроприборы. На улице: укройся в помещении;

не стой под металлическими навесами и деревом;

оставайся в автомобиле;

сойди с мотоцикла/велосипеда;

не раскрывай зонт;

убери мобильный телефон в сумку;

не носи металлические аксессуары на одежде. На природе: не прячься под высокими деревьями;

укройся в низине;

избегай водоемов. Ранее жителей Алматы предупредили об ограничениях движения на некоторых улицах.

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