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Общество

В МЧС обратились к казахстанцам насчет непогоды

Небо, ночь, молния, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 08:55 Фото: pixabay
Жителям Казахстана дали рекомендации, касающиеся правил безопасности при грозе. В основном они касаются грозы, сообщает Zakon.kz.

В целом МЧС РК рекомендует придерживаться следующих пунктов:

Дома:

  • закрой окна и двери;
  • отключи электроприборы.

На улице:

  • укройся в помещении;
  • не стой под металлическими навесами и деревом;
  • оставайся в автомобиле;
  • сойди с мотоцикла/велосипеда;
  • не раскрывай зонт;
  • убери мобильный телефон в сумку;
  • не носи металлические аксессуары на одежде.

На природе:

  • не прячься под высокими деревьями;
  • укройся в низине;
  • избегай водоемов.

Ранее жителей Алматы предупредили об ограничениях движения на некоторых улицах.

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Аксинья Титова
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