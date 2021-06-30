Помогут ли казахстанские вакцины защититься от штамма "дельта +", рассказал Алмаз Шарман

Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман высказался об эффективности казахстанских вакцин против "дельта +" штамма коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане есть векторная вакцина "Спутник V", которая в двух дозах довольно неплохо защищает от коронавируса. Те исследования, о которых было доложено, проводились в пробирках. Эта ситуация вызывает некоторое беспокойство, поскольку единственным правильным методом оценки эффективности вакцин считается то, когда исследование проводится в реальной ситуации. В других странах было показано, что векторные вакцины в двух дозах эффективно защищают от "дельта-штамма" вируса. Я полагаю, что они так же эффективно защищают от заражения "дельта +". К таким векторным вакцинам относится и "Спутник V", - сказал Алмаз Шарман.

По его словам, инактивированные вакцины - QazVac, китайские вакцины - хорошо защищают от тяжелого течения заболевания, хотя в меньшей степени защищают от заражения коронавирусной инфекцией.

Мы сейчас слышим о "дельта +" вирусе. Насколько мне известно, эта информация пришла из ряда индийских штатов. Пока нет полноценной информации о "дельта +" вирусе. В Индии ситуации другая, учитывая скученность населения и высокую контагиозность. Там очень сложно оценить, в какой степени повышенная заразность связана со свойствами самого вируса или с особенностью проживания людей. По "дельта +" пока ситуация неясная, - пояснил профессор.

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Отметим, что ранее в Нур-Султане и Алматы выявили возможность циркуляции "дельта-штамма" ("индийского" штамма COVID-19). Окончательное подтверждение наличия мутации будет определено после завершения полногеномного секвенирования образцов.

Тамила Языкова, Нур-Султан