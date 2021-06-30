Когда Беларусь получит казахстанскую нефть

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев рассказал, когда начнутся первые поставки нефти в Беларусь, передает корреспондент zakon.kz.

Он напомнил, что соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов между странами было заключено в рамках визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Казахстан. Но, помимо соглашения, необходимо ратифицировать соответствующий документ.

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Нам предстоит ратифицировать данное соглашение, и после ратификации Парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Республику Беларусь. И там же будут обсуждаться виды и объемы нефтепродуктов, - сказал глава Минэнерго на брифинге в СЦК.

Министр уточнил, что поставки казахстанской нефти начнутся не раньше октября-ноября.

Сегодня было закрытие первой сессии VII созыва Парламента Казахстана. И осенью, когда Парламент возобновит свою работу, мы внесем этот документ на ратификацию, - добавил Ногаев.

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Тамила Языкова, Нур-Султан