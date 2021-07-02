Бекшин рассказал о состоянии нулевого пациента с "дельта-штаммом"

2 июля 2021, 16:21
Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, как себя чувствует нулевой пациент с "дельта-штаммом", передает zakon.kz.

По нулевому пациенту мы выяснили, что это произошло при посещении торговых объектов. Она как раз в тот момент занималась ремонтом, и при посещении строительных магазинов произошло вероятное заражение. Состояние и мамы, и ребенка удовлетворительное, они выписаны из больницы и находятся дома под наблюдением врачей, - сказал Бекшин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

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23 июня стало известно, что в Алматы выявили "дельта-штамм" коронавируса. Первой зараженной оказалась молодая женщина.

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