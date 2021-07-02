В Алматы началась четвертая волна коронавируса - Бекшин

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему в мегаполисе быстро растет число зараженных коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По его словам, все эпидемии характеризуются волнообразным течением.

Основной причиной ухудшения эпидситуации стало появление новых штаммов вируса. Нынешний подъем заболеваемости можно назвать "четвертой волной" коронавируса. Мы готовы к ухудшению ситуации, уже подготовлено 3500 коечных мест. В настоящее время насчитывается 1760 коек для больных. Их численность увеличим на 35%. Жандарбек Бекшин

Также главный санитарный врач Алматы сообщил о состоянии зараженной "индийским" штаммом женщины и ее ребенка. В ходе эпидрасследования установлено возможное место заражения пациентки. По словам женщины, она посещала крупные строительные магазины, вероятно, заражение произошло там.

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Состояние мамы и ребенка удовлетворительное. Они выписаны из больницы и находятся под наблюдением врачей. Жандарбек Бекшин

Эпидемиологи Алматы определили наиболее вероятные места заражения коронавирусной инфекцией. К примеру, отмечен рост заражений среди участников семейных мероприятий, тоев, юбилеев, поминок - на 1,7%, посетителей ночных клубов, караоке - на 0,2%. Не регистрировались случаи заражения на объектах, участвующих в проекте Ashyq.

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При этом остается высоким удельный вес заражаемости в семьях - 25%, на объектах торговли - 23%, в общественном транспорте - 16,7%, при участии в массовых мероприятиях - 6%.

Санитарные врачи и эпидемиологи отмечают специфическое воздействие "дельта-штамма" на детей и молодежь. За последнюю неделю на 2,3% возросла заболеваемость среди детей до 14 лет.

Бекшин обратился к жителям и гостям мегаполиса с просьбой воздержаться в выходные дни от посещения массовых мероприятий, торжеств, клубов. Главный государственный санитарный врач призвал горожан к соблюдению санитарных норм.

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