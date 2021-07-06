Я не буду с ней спорить: Иманбек ответил на критику Розы Рымбаевой

Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов в прямом эфире ответил на критику Розы Рымбаевой, сообщает zakon.kz.

В гостях у Effective live ведущий задал вопрос Иманбеку о том, как он относится к словам Розы Рымбаевой о его творчестве.

Во-первых, я к ней отношусь как к взрослому человеку. Это старшее поколение. Я никогда не буду это критиковать. Я не буду с ней спорить, это ее мнение. Я послушал и понял. Вот и все, - ответил Иманбек.

Ранее народная артистка Казахстана Роза Рымбаева усомнилась в таланте обладателя Грэмми Иманбека Зейкенова. Она считает, что диджею Иманбеку просто повезло.

И где он сейчас? Что дальше? Во-первых, это удача просто. Вовремя оказаться в нужном месте, в нужный час. Ему просто повезло. Он тем более непрофессиональный музыкант. Это удача просто. Попал и все. Поменял просто ритм, стилистику, это все делается на компьютере. Его как remix оценили, а не как автора, исполнителя, автора-аранжировщика. Нет, он просто скорость ускорил и получается детское пение и ритм поменяется, - заявила Рымбаева в интервью.