В семье Розы Рымбаевой почтили память знаменитого родственника

В Атырау состоялся областной конкурс молодых исполнителей "Ақсұңқар", посвященный памяти музыканта и педагога Куттымұратова Пахамана Буркитбаевича. Этим событием поделилась его дочь – кобызистка Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.

По словам невестки народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, конкурс стал не просто состязанием, а настоящим духовным моментом.

"Это был не просто конкурс, а возможность еще раз вспомнить отца – его доброту, трудолюбие, честность и любовь к музыке. Мы почувствовали, что его дух был с нами в этот день", – написала она в социальных сетях.

В конкурсе приняли участие юные исполнители со всего региона. После мероприятия состоялся поминальный ас, где показали видеоролик о жизни и творчестве Пахамана Буркитбаевича.

Особые слова благодарности Акерке выразила друзьям своего отца, которые помогли в организации памятного события. Также она поблагодарила учителей, членов жюри и директора Атырауского музыкального колледжа за поддержку конкурса.

