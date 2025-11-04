#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

В семье Розы Рымбаевой почтили память знаменитого родственника

Семья Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 06:20 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
В Атырау состоялся областной конкурс молодых исполнителей "Ақсұңқар", посвященный памяти музыканта и педагога Куттымұратова Пахамана Буркитбаевича. Этим событием поделилась его дочь – кобызистка Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.

По словам невестки народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, конкурс стал не просто состязанием, а настоящим духовным моментом.

"Это был не просто конкурс, а возможность еще раз вспомнить отца – его доброту, трудолюбие, честность и любовь к музыке. Мы почувствовали, что его дух был с нами в этот день", – написала она в социальных сетях.

В конкурсе приняли участие юные исполнители со всего региона. После мероприятия состоялся поминальный ас, где показали видеоролик о жизни и творчестве Пахамана Буркитбаевича.

Особые слова благодарности Акерке выразила друзьям своего отца, которые помогли в организации памятного события. Также она поблагодарила учителей, членов жюри и директора Атырауского музыкального колледжа за поддержку конкурса.

Ранее сын Батырхана Шукенова поделился воспоминаниями об отце.

Аксинья Титова
