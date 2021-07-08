Найдена алматинка, потерявшаяся в горах

В горах Алматы нашли пропавшую туристку Алию Камиеву, сообщает zakon.kz.

В ДЧС города отметили, что ее обнаружили 8 июля в 10.56 в труднодоступном месте - выше плотины БАО.

Состояние оценивается как тяжелое, требуются транспортировка и госпитализация пострадавшей. Департаментом организован вылет вертолета "КазАвиаСпас", - добавили в департаменте.

На поисково-спасательные работы было направлено максимальное количество спасателей: сотрудников Республиканского оперативно-спасательного отряда, Служба спасения "109", 75 волонтеров.

Камиева ушла из дома 5 июля.

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