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Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии

Статистика, социология, бедность, ВВП, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:19 Фото: amanatpartiasy.kz
Журнал Global Finance (США) составил Рейтинг стран мира по бедности. Согласно данным, Казахстан занимает в этом списке 128 место – второй результат в СНГ и лучший – в Центрально-Азиатском регионе, - сообщает Zakon.kz.

В рейтинге, составленном финансовым аналитиком Лукой Вентурой (Luca Ventura) на основе данных МВФ, применяется своеобразная система индексации. Во главе списка идут беднейшие страны, а в конце расположен богатейшие государства планеты.

Так, возглавляет печальный рейтинг самая бедная страна мира - Южный Судан, где средний гражданин проживает на 1,12 долларов в день (примерно 500 тенге). Южный Судан охвачен насилием с момента его создания в 2011 году. Его короткая история состоит из гражданских войн, преступности и коррупции. В прошлом году около 9 миллионов человек (более 60% населения) голодали.

Статистика, социология, бедность, рейтинги , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:19

Фото: gfmag.com

В нижней части таблицы разместились самые богатые страны мира – США. Сан-Марино, Швейцария, ОАЭ, Катар, Сингапур, Ирландия, САР Макао, Люксембург.

Для сравнения: если житель Южного Судана выживает на один доллар в день, то среднестатистический житель Люксембурга может истратить в день 394 доллара за сутки.

Экономика, статистика, ВВП Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:19

Фото: gfmag.com

Трудно определить причины долгосрочной бедности, - рассуждает Вентура.

"Коррумпированные правительства могут превратить очень богатую страну в бедную. То же самое можно сказать и об истории эксплуататорской колонизации, слабом верховенстве закона, войнах и социальных волнениях, суровых климатических условиях или враждебных, агрессивных соседях".Лука Вентура

По мнению аналитика, слабости усугубляют слабости: страна, имеющая долги, не сможет позволить себе хорошие школы, а плохо образованная, неквалифицированная рабочая сила ограничивает возможности роста.

Особенно сильно ударила по беднейшим странам пандемия COVID-19. И вот что важно. С 1990 по 2019 годы доля населения мира, живущего в крайней нищете (на менее 1,90 доллара в день), упала с 35% до 10%. Но пандемия разрушила весь этот прогресс и привела его опять к 35%. Не спасло даже то, что Международная черта бедности (IPL) была пересмотрена до 2,15 доллара в день.

В качестве еще одного примера бедности Лука Вентура приводит Бурунди. Он пишет:

"Крошечная Бурунди, не имеющая выхода к морю, не имеющая природных ресурсов, прошла кровавую гражданскую 12-летнюю войну, окончившуюся в 2005 году. Около 80% из примерно 13 миллионов граждан Бурунди живут натуральным хозяйством, их доход – около 2,5 долларов в день. У населения нет доступа к чистой воде и канализации, только 5% граждан страны имеет в домах электричество".Лука Вентура

Только в 2022 году США и Европейский Союз отменили финансовые санкции к этой стране, и в Бурунди начался слабый экономический рост.

Экономика, статистика, ВВП Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:19

Фото: gfmag.com

Что касается Казахстана, то мы находимся в нижней части таблицы на 128 месте из 190 стран. ВВП по ППС в Казахстане равен 34 534 доллара США на человека в год. Мы очень сильно обгоняем своих соседей по региону.

Из стран Центральной Азии худший результат у Таджикистана - 43 позиция (5 832). Кыргызстану досталось 48 место (6 790). Узбекистан стал 67-м (10 936).

Также очень далеко от нас такие страны, как Украина (15 464), Вьетнам (15 470), Азербайджан (19 328), Бразилия (20 809), Китай (25 015), Беларусь (25 685). На три места нас опережает Россия (38 292).

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