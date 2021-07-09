Байден назвал дату выхода войск США из Афганистана

Военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа. Об этом сообщил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме, передает zakon.kz.

По словам американского президента, Вашингтон укладывается в отведенные ранее для этого сроки ссылкой на ТАСС.

Байден заверил, что Вашингтон будет решительно добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть как сама страна, так и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

Читайте также: Ситуация в Афганистане: Главные вызовы для стран Центральной Азии

Президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Позже аналогичное решение приняло НАТО.

Читайте также: Талибы подняли свой флаг на границе с Таджикистаном