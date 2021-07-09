Мигрантов в России обяжут подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции

Мигрантов в течение 30 дней после въезда в Россию обяжут подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в разработанном МВД РФ проекте закона.

Иностранный гражданин (...) в течение 30 дней со дня въезда в РФ обязан пройти медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (...), а также отсутствие у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в медицинских организациях, находящихся на территории России, - говорится в документе.

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Для несовершеннолетних иностранцев, как отмечается в документе, прохождение медицинского освидетельствования должен обеспечить их законный представитель.

Кроме того, в законопроекте указывается, что перечень медицинских организаций, где можно обследоваться и получить все необходимые медицинские заключения, устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти в соответствующем регионе России, куда прибыл иностранный гражданин. Порядок подтверждения отсутствия у него указанных заболеваний определяет федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Иностранные граждане (...) обязаны проходить медицинское освидетельствование ежегодно в течение 30 дней со дня истечения очередного года после прохождения такого освидетельствования, - подчеркивается в проекте закона.

При этом освобождаются от прохождения медицинского освидетельствования иностранные должностные лица международных организаций, которые въехали в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей, сотрудники представительств международных организаций на территории РФ или сотрудники представительств и должностных лиц иных организаций, которым в соответствии с международными договорами России предоставлен статус, аналогичный статусу межправительственных организаций, а также членам семей указанных лиц. Также никаких медицинских заключений не должны получать дети мигрантов, не достигшие шести лет.

При этом МИД России утверждает перечень иностранных государств с главами дипломатических представительств и консульских учреждений, членами дипломатического персонала, консульскими должностными лицами, а также членами административно-технического персонала дипломатических представительств или консульских учреждений, которым в России нужно пройти медицинское освидетельствование, отмечается в законопроекте.