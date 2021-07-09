Сильные дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 10-12 июля, согласно которому в стране сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.
Циклон с районов Каспийского моря все еще сохранит свое влияние на погоду всей республики. В связи с чем пройдут дожди, на севере, в центре и на востоке - сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалом и порывистым ветром. РГП "Казгидромет"
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На западе температура воздуха ночью +15+23 градуса, днем +27+35 градусов. На севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +10+20 градусов, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +18+28 градусов. В центре и на востоке страны температура воздуха ночью +12+21 градус, днем - от +18 до +33 градусов. На юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +15+25 градусов, дневная +27+38 градусов. РГП "Казгидромет"
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