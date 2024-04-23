Град и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по республике в предстоящую среду, 24 апреля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", на большую часть территории страны будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на юго-востоке – с выпадением града.

"По республике усилится ветер, на юго-западе, юго-востоке – с пыльной бурей, на юге, юго-востоке – шквалистый ветер. Лишь на северо-востоке, востоке страны сохраняется погода без осадков", – следует из прогноза.

Также синоптики отметили, что в центре и на востоке Кызылординской области, а также в Кызылорде и на северо-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

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Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о прогнозе погоды на 24-26 апреля в Алматы. По данным специалистов, в городе три дня будут идти дожди. Подробности здесь.