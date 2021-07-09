Аномальная жара - в Казахстане побит рекорд 30-летней давности

В Казахстане побит температурный рекорд 30-летней давности, сообщает zakon.kz.

Первый месяц лета поразил своими контрастами. Большую часть месяца вся западная половина страны, а также южные регионы республики, находились под влиянием субтропических воздушных масс, что и обусловило аномальную жару. В отдельные дни столбики термометров достигали критериев стихийного гидрометеорологического явления (СГЯ) +40+46 градусов (аномалия составила 6-9 градусов), тем самым были перекрыты суточные рекорды в ряде метеостанций юго-западной половины страны: на метеостанции Уральск 29 июня температура составила +41,9 градуса, что выше максимального значения 2015 года - +39,8 градуса, на метеостанции Аккудук 29 июня было зафиксировано +44,4 градуса, что превысило абсолютный максимум 2018 года - +43,3 градуса, на метеостанции Атырау 28 июня было +42,8 градуса, что выше рекорда 2015 года - +39,8 градуса, на метеостанции Каратобе (Западно-Казахстанская область) 29 июня была зафиксирована самая высокая температура воздуха +45,5 градуса, что выше, чем в 1991 году, - +41,2 градуса. РГП "Казгидромет"

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В восточной же половине страны, напротив, в результате влияния холодных воздушных масс из районов северных морей преобладала прохладная и неустойчивая погода, с дождями, порывистым ветром до 15-28 м/с, а в отдельных районах он достигал критериев СГЯ 30-33 м/с (метеостанция Достык Алматинской области, метеостанция Уланбель Жамбылской области). 3 июня на метеостанции Коргалжын Акмолинской области отмечался очень сильный дождь 53 мм (при норме за месяц 34 мм), на метеостанции Жаланаш Алматинской области выпал град диаметром 22 мм, по размерам достигший критерия СГЯ. В западных и южных регионах часто наблюдалась пыльная буря, при которой видимость ухудшалась до 200-500 м. Так, например, на севере Казахстана 5-6 июня отмечались поздние заморозки до 1-2 градусов, а в дневные часы столбики термометров поднимались всего лишь до отметки +11+19 градусов. РГП "Казгидромет"

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В Нур-Султане рекорды не отмечались, однако самая низкая температура воздуха в столице была зафиксирована 5 июня и составила +2,9 градуса, абсолютный минимум на этот день составляет -1,5 градуса (который был зафиксирован в 1971 году), а самая высокая температура воздуха отмечалась 17 июня и составила +34,2 градуса, абсолютный максимум на этот день составляет +37,6 градуса (который был зафиксирован в 1988 году). РГП "Казгидромет"

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Осадков за месяц выпало 21,4 мм (58% от нормы) при норме за месяц 37 мм. РГП "Казгидромет"