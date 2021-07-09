"Не хочу платить алименты": Как казахстанцы уклоняются от своих родительских обязанностей

"Не хочу платить алименты. Помогите мне!" - с подобной просьбой нередко обращаются к юристам нерадивые отцы. Причем не желают платить алименты не только мужчины с низким доходом, но и обеспеченные. Некоторых суд обязывает исполнить свой отцовский долг в принудительном порядке. Однако есть и те, кому все же удается скинуть бремя ответственности.

По словам юристов, в Казахстане две трети разведенных граждан своевременно не выплачивают алименты. А каждый десятый должник вовсе их не платит. Причинами этого могут быть безработица или аморальный образ жизни. Кто-то получает "черную" заработную плату и намеренно скрывает свои доходы, а у кого-то отсутствует возможность для общения с детьми и достоверные сведения о целевом использовании денег.

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Юрист по семейным вопросам Оксана Девяшина рассказывает случаи из собственной практики.

Случаи обращения клиентов, не желающих выполнять алиментные обязательства, у меня встречаются через один. Вот, к примеру, обратился ко мне мужчина. Говорит: "Я подобрал ее с двумя детьми". Спрашиваю его: "Простите, где подобрали? Она что, валялась?". "Ну, что вы! Нет, у нее хорошая работа была и дом свой. Правда, машины не было". "Так в чем причина вашего обращения ко мне?" Мужчина отвечает: "Она родила третьего, совместного ребенка, а он инвалид. А теперь она требует, чтобы я ей и ему алименты платил. А зачем мне такое счастье? Мы же разошлись. Пусть живут без меня как-нибудь. Помогите, госпожа юрист!".



Некоторые мужчины устраиваются на работу с минимальной зарплатой - 42 500 тенге, и уменьшают сумму алиментных выплат. Алматинец Владимир Гайда (фамилия изменена по этическим причинам. - Прим. ред.) поделился своей историей.

У меня нет постоянного дохода. Бывает так, что я могу по два года не платить алименты сыну, а потом заработать, скажем, 200-300 тысяч тенге и всю сумму сразу перевести бывшей жене на карту. Она таким образом накопила себе на машину, а также могла сама ездить за границу отдыхать. Конечно, меня это возмущало, и я решил формально устроиться на низкооплачиваемую работу, чтобы платить ей копейки, - жалко ведь отдавать свои кровно заработанные. Пусть теперь довольствуется малым! А мороженое или банан сыну я и сам смогу купить, когда заберу на выходные.

Иногда свои действия некоторые мужчины оправдывают тем, что после развода оставляют семье имущество, полностью содержат детей, и женщины, с которыми совместная жизнь не сложилась, при разводе претензий к бывшему супругу не имеют. Однако позже на отцов подают заявления в суд, как на должников, хотя те суммы, что они переводили бывшим женам, намного превышают установленные судом алиментные выплаты.

И в этом случае некоторые мужчины идут на принцип: "Ты хотела алименты? Тогда получай их с моей зарплаты в 42 500, а все, что ребенку нужно, я куплю сам, сам организую его досуг, когда он ко мне приедет, сам оплачу учебу", - говорит юрист Оксана Девяшина.

Заявление на алименты супруги могут подать и находясь в браке. Родители обязаны делить ответственность за воспитание ребенка и расходы на него 50/50. И если один из них считает, что права ребенка нарушаются вторым родителем, он вправе обратиться с исковым заявлением в суд. Зачастую это происходит тогда, когда мужчина имеет внебрачную семью, где растут его дети.

Бывает, по религиозным мотивам производится обряд "никах", но официальный брак не регистрируется, и мужчина не хочет признавать своих внебрачных детей. В этом случае женщина может подать заявление на установление отцовства и уплату алиментов, предоставив суду фото- и видеоматериалы, свидетельские показания, что они проживали вместе. Но, по словам юриста, в последнее время много подобных дел не доводится до суда - люди договариваются путем медиации.

Обычно мужчины задают такой вопрос: "А почему я должен платить алименты неродным детям?". В Кодексе о браке и семье четко прописано: если мужчина при усыновлении ребенка заведомо знал, что не является его отцом, он все равно обязан нести за него материальную ответственность до наступления совершеннолетия, и отказаться от алиментов самостоятельно он не может, - говорит юрист.

Если мужчина, находясь с женщиной в браке, вдруг узнает, что не является биологическим отцом ребенка, он может сделать анализ ДНК и через суд прекратить свои права и обязанности в отношении сына или дочери.

Почему мужчины не хотят платить алименты? Что ими движет - безответственность перед детьми или жажда мести бывшей супруге? На этот вопрос ответил психолог Дмитрий Шамша.

Когда мужчина разводится с женой, он считает, что развелся и с детьми. Так или иначе, уклонение от родительских обязанностей - это зачастую негативные не выплеснутые эмоции. Мужчины, которые не платят алименты, считают себя уязвленными и оскорбленными. Многие из них - это недолюбленные представители сильного пола. Они не хотят брать ответственность ни за себя, ни за свои поступки, а также за жизнь своих детей. В основе уклонения от алиментов лежит и месть. Уж так устроены некоторые мужчины, что их обида перерастает в желание отомстить бывшей супруге, ограничить ей финансовые поступления, сделать зависимой, показать и доказать, что сама она не справится. Люди зрелые, принимающие решение спокойно и взвешенно, мстить не будут, они решат все "на берегу".

Бывает, что некоторые женщины отказываются подавать на алименты - из принципа, боясь расправы со стороны бывшего мужа или не веря в правосудие. Но не нужно забывать, что закон здесь на стороне женщины и ее детей.

Проблемы взрослых могут отразиться и на психике детей. Представьте ребенка, у которого родители в разводе. Он остается жить с матерью, реже - с отцом. И тот, с кем он живет, жалуется и ругает своего бывшего партнера в присутствии ребенка. Это - эмоциональное насилие.

Отец дает базовое чувство безопасности ребенку. И выплаты алиментов не всегда достаточно для этого. Важна эмоциональная связь. Алименты - это дела взрослых, а не детей. Вмешивать их в такие вопросы нельзя ни в коем случае. Как я уже сказал, если отец зрело и здраво подошел к разрыву отношений, то ребенок не станет средством манипуляций. В противном случае позже такому ребенку может понадобиться помощь психологов, - считает Дмитрий Шамша.

Нередки случаи, когда выплату алиментов присуждают матери. В такой ситуации оказалась жительница Алматы Жанара Джурасова:

Когда мы еще жили в браке, у моего теперь уже бывшего мужа появились отношения на стороне. После развода он выгнал меня из дома. Идти мне было некуда, я стала скитаться по съемным углам. Двоих несовершеннолетних детей на такую жизнь я обрекать не хотела, поэтому мы решили, что дети останутся пока с отцом. Спустя некоторое время муж одумался и стал уговаривать меня вернуться, но я отказала. Тогда он подал иск в суд, который обязал меня платить детям алименты. Это был с его стороны шантаж и месть мне. Я устроилась работать на стройку. Алименты платила исправно, помимо этого, пока мужа дома не было, я встречалась с детьми, приносила им гостинцы, подарки. Так прошло два года. Но потом мы решили вновь сойтись. Алименты я больше не плачу. Муж написал отказ.

К сожалению, не все женщины столь ответственны перед детьми. Есть и такие, кто отказывается выполнять свои алиментные обязательства.

Таких женщин меньше, чем мужчин, но в моей практике они встречаются. Вот наглядный пример: мать оставила престарелой бабушке своих четверых малолетних детей от разных отцов, а сама ушла устраивать личную жизнь с пятым мужчиной. От него она рожает пятого ребенка. Бабушка подает в суд и начинает взыскивать с нее алименты на содержание детей. А мать обращается ко мне: "Я такая бедная, несчастная. Бабушка с меня алименты требует. Помогите мне!". В помощи таким людям я всегда отказываю, - делится Оксана Девяшина.

Случается, что один из родителей не подает на алименты, опасаясь бюрократических проволочек. Юрист заявляет: процедура обращения в суд несложная, достаточно подачи искового заявления. В течение трех дней судом выносится приказ: с этого момента и будут начисляться алиментные выплаты. Госпошлина будет взыскиваться со стороны ответчика. Через полтора месяца судоисполнитель начинает свои действия и уведомляет вторую сторону об алиментных обязательствах.

Порядок выплаты и размер алиментов определяет суд. По закону, они должны отчисляться со всех доходов: заработная плата, премии, бонусы, продажа имущества, авторские гонорары. На одного ребенка выплаты составляют одну четверть доходов, на двоих - одну треть.

Родители, лишенные родительских прав, также обязаны выплачивать алименты на содержание детей в соответствии со статьей 79 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".

Если у мужчины есть дети от другого брака, если у него резко снизился доход, он имеет право подать заявление на уменьшение размера выплат. На практике чаще всего суд не удовлетворяет такие требования.

Оксана Девяшина говорит, что можно истребовать алименты с должника задним числом. Но в том случае, если сторона, которая подала исковое заявление, до этого уже обращалась в суд, но иск остался без рассмотрения. Либо докажет, что она не раз вела переговоры с должником по поводу выплаты алиментов, это могут быть: скрины переписок, почтовые отправления, записи телефонных звонков, диктофонные записи. Алиментные выплаты будут начислены именно за тот период, за который эти доказательства представлены.

Юрист уточняет: к тем родителям, которые уклоняется от уплаты алиментов, применяются меры принудительного характера: арестовываются счета, имущество, ограничивается право на выезд за границу, право на управление транспортным средством, применяется административная и уголовная ответственность. Согласно статье 139 УК РК, суд может назначить наказание 600 часов общественных работ, ограничение или лишение свободы сроком не более двух лет. Уголовное наказание начинается после трех месяцев неуплаты алиментов.

Исходя из практики, могу сказать, что уголовная ответственность против уклоняющихся от алиментных обязательств не всегда срабатывает в пользу детей. Почему? Потому что многие мужчины скрываются, меняют место жительства, номера телефонов и пропадают из поля зрения судоисполнителей. А еще среди тех, кто не хочет платить алименты, много состоятельных людей, которые являются чьим-то сыном, братом, сватом, и в этом случае все вопросы решаются по звонку.

Есть люди, которые в вопросах юриспруденции не разбираются. И в этом случае им лучше, конечно же, обратиться к юристу. Если человек юридически подкован, то он в состоянии осилить эту процедуру самостоятельно, уверена Оксана Девяшина.

Алена Мирошниченко





