13 млрд тенге алиментов задолжали казахстанцы своим детям

Официальный представитель Минюста Талгат Уали на брифинге 1 июля 2024 года рассказал, сколько денег задолжали казахстанцы своим детям по алиментам, сообщает Zakon.kz.

Талгат Уали отметил, что на сегодня по стране на исполнении у судебных исполнителей находится 291 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Из этого числа 281 тыс. должников – мужчины и более 11 тыс. – женщины.

"В начале 2024 года количество проблемных алиментов составило 16 197 производств на сумму 20,7 млрд тенге, в настоящее время проблемные алименты снизились до 21% (сумма до 35%), то есть 12 883 производств на 13 млрд тенге. В среднем, более 95% производств об алиментах взыскивается через бухгалтерские службы работодателей, которые без проблем исполняют требования судебных исполнителей", – отметил он.

Также судебными исполнителями в отношении более 7 тыс. должников выставлены временные ограничения на выезд за пределы республики.

При этом Талгат Уали напомнил, что за ненадлежащее исполнение обязательств по алиментам должники несут административную и уголовную ответственность.

"С начала года к административной ответственности привлечены 1875 должников. По статье 139 Уголовного кодекса зарегистрировано 304 дела, из них в суд направлено 115, осуждено 55 должников", – резюмировал спикер.

26 июня заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о возможности создания в Казахстане государственного алиментного фонда.