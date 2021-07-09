Сильная жара ожидается в четырех регионах РК - погода на 10 июля

Прогноз погоды на 10 июля предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

Под влиянием южного циклона на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе и в центре - сильные дожди. Лишь на крайнем севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и западе - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

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В Кызылординской, Жамбылской, утром и днем Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-28 м/с с пыльной бурей, ночью и утром в Кызылординской области местами - шквал.

В Акмолинской области на большей части ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами - град, шквал.

В Алматинской, Костанайской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-28 м/с.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Атырауской, днем Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области днем местами пыльная буря, в Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-25 м/с.

Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Жамбылской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

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