Аэропорт Астаны обратился с просьбой к пассажирам

Сотрудники столичного аэропорта с начала 2024 года в пунктах досмотра пассажиров выявили около двух тысяч запрещенных предметов. В связи с чем пассажиров призывают ответственно подходить к сбору багажа, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в пресс-службе Международного аэропорта Астаны, в ходе проверки было обнаружено около 200 предметов, имитирующих все типы оружия, гранат, взрывных устройств (игрушки, сувениры и т.д.), а также 174,25 литра легковоспламеняющейся жидкости и около 15 пиротехнических средств.

"Кроме того, в судебные и правоохранительные органы направлено 16 материалов, касающихся запрещенных веществ. Из-за угрозы безопасности пассажиров и полетов к перевозке в ручной клади строго запрещены любые жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл (вода, напитки, пены для бритья и т.д.), особенно вещества и жидкости неизвестного состава (без заводской упаковки, техпаспорта и сертификата)". Прессс-служба аэропорта Астаны

В заключении отмечено, что пассажиров призывают ответственно подходить к сбору багажа и заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке.

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