Впервые за пять лет - снежный барс попал в объектив фотоловушки в ВКО

Снежного барса в Восточном Казахстане фотоловушки поймали в местах, где более пяти лет не фиксировали встречи с пятнистым хищником, сообщает zakon.kz.

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Снежного барса автоматические камеры зафиксировали в Катон-Карагайском национальном парке и на хребте Джунгарский Алатау в Восточном Казахстане. Двухлетний самец снежного барса попал в объектив фотоловушек в тех урочищах Катон-Карагайского национального парка, где эксперты более пяти лет не наблюдали пятнистых хищников. пресс-служба Алтае-Саянского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF)

Также сообщается, что самка ирбиса с детенышем и одиночный снежный барс отметились на фотоловушках в Лепсинском заказнике и охотхозяйстве Кунгей Восточного Казахстана.

Фотосвидетельства присутствия снежного барса в Восточном Казахстане - отличные новости. В 2019 году, например, несмотря на все усилия, участники экспедиции не получили ни одного свидетельства присутствия ирбиса в Восточном Казахстане. Последние следы присутствия ирбиса в казахстанской части Алтая получены зимой 2017 году недалеко от российско-казахстанской границы. Это были следы самки с котенком. Потом до 2021 года в этих местах не получали ни фотографии, не видели следы снежного барса. Причины этому факту найти сложно. Возможно проблема в браконьерстве. С другой стороны, территория исследования - это периферия ареала ирбиса. На соседней территории в России - на плато Укок - ирбис тоже отмечается нерегулярно. старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов

Специалисты устанавливают автоматические камеры в местах наиболее вероятного появления снежного барса, используют особое мобильное приложение Next GIS Collector - первое в мире мобильное приложение для исследования ирбиса, разработанное по инициативе WWF России в 2016 году.

С помощью мобильного приложения мы фиксируем информацию о встреченных следах пребывания снежного барса - отпечатки лап, поскребы, мочевые метки, остатки добычи, координаты установки фотоловушек, встречи с другими животными в ареале ирбиса, в особенности с дикими копытными - основной добычей ирбиса. Кроме того, приложение позволяет регистрировать следы браконьерства, мы зафиксировали найденные стрелянные гильзы от оружия и другие факты браконьерства. Во время экспедиций мы обнаружили людей с оружием, передали информацию в природоохранные организации. внешний эксперт WWF России, общественного фонда Wildlife Without Borders, РГП "Институт зоологии" Комитета науки Министерства образования и науки РК Алексей Грачев

Проект по сохранению снежного барса в Восточном Казахстане с 2015 года реализуют: Всемирный фонд дикой природы (WWF) и компания Pernod Ricard Kazakhstan в партнерстве с природоохранными организациями Казахстана.

Сохранение снежного барса в казахстанской части Алтая чрезвычайно важно для сохранения редкого хищника в глобальном масштабе. Восточный Казахстан - место миграции ирбиса и других редких видов животных из Центральной Азии в горы Алтая и наоборот. Ирбис является своеобразным символом, флаговым видом единой экосистемы Алтайских и Саянских гор на стыке России, Казахстана, Монголии и Китая. пресс-служба Алтае-Саянского представительства WWF