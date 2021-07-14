Никакого преступления здесь нет - Биртанов про борт санавиации

Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов высказался в суде по поводу предъявляемых ему следствием злоупотреблений полномочиями в виде использования в июне 2020 года воздушного судна санавиации для личных целей, передает корреспондент zakon.kz.

Помимо злоупотребления должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава, следствие предъявляет экс-министру здравоохранения РК Елжану Биртанову злоупотребление полномочиями в виде использования в июне 2020 года воздушного судна санавиации для личных целей.

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Дело касается периода, когда Биртанов заразился коронавирусом. В тот момент он находился с рабочей поездкой в Таразе в составе рабочей группы, возглавляемой премьер-министром РК. После подозрений на коронавирус у экс-министра в Нур-Султан его доставил борт санавиации, на что было дана санкция премьер-министра РК. Биртанов высказал свою точку зрения на обвинения прокуроров.

По прибытии в Жамбылскую область у меня действительно появились симптомы, похожие на коронавирус: головная боль и температура. Я отсоединился от основной делегации, предупредил премьер-министра, отправился в гостиницу и сдал тесты. Первый тест был положительный, но сомнительный. Я попросил сделать повторный тест. Таким образом, у меня есть на руках сомнительные тесты - нельзя сказать "нет", но и нельзя сказать "да". Я, как врач, понимаю, что диагноз не установлен, но есть высокий риск заражения моих коллег и других лиц, - пояснил Биртанов.

Он добавил, что после получения результатов теста сразу поставил в известность своего руководителя.

Я рассказал, что сложилась такая ситуация и есть риск, в связи с чем я вынужден отказаться от продолжения рабочей поездки и с помощью санавиации постараюсь вернуться в Нур-Султан, где сдам повторно тесты. И получил согласование от своего непосредственного руководителя - премьер-министра. После я прибыл в Нур-Султан на этом борту санавиации, сдал тест в аэропорту и поехал на работу, продолжал работать в офисе. Самочувствие страдало, и я пригласил бригаду врачей из медцентра Управления делами президента - они взяли повторно тесты. Утром результат был положительным и меня госпитализировали, - рассказал экс-министр.

При этом, по его словам, он не понимает, в чем заключается его личная выгода от использования борта санавиации.

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Следствие говорит, что тесты были отрицательные, что я сознательно использовал борт санавиации и скрывал это от всех, чтобы получить для себя выгоду. В чем выгода? Чтобы вернуться в Нур-Султан и получить лечение? Я не был уверен, что я болен, но я хотел вернуться, потому что это мое рабочее время. Это меры крайней необходимости были - мне нужно было вернуться на работу к руководству штаба, я поставил в известность вышестоящее руководство, и никакого преступления здесь нет. Я не был уверен, положительный у меня тест или отрицательный, и я пошел на этот риск, потому что знал, что использование борта санавиации для борьбы с коронавирусом применялось и вне этих правил - эти решения согласовывались с руководящими членами МВК, в частности, с вице-премьером и премьер-министром, - отметил он.

Экс-министр добавил, что санавиацией пользовался в тот период не только он.

Не только в моем случае было использование санавиации. Летали представители санавиации в регионы, поскольку ничего не летало, а нужно было на местах принимать решения, комиссии перевозили лекарства, перевозили студентов из Ухани - это согласовывалось с руководством, как и в моем случае. Я информировал премьер-министра, только после этого попросил организовать такую транспортировку, - подчеркнул Биртанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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