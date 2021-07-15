Кто выдает справку о медотводе от вакцинации

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление, в котором внес дополнение в постановление от 11 июня 2021 года №28 "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Читайте также: Вышло новое постановление санврача Казахстана

Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № ҚР ДСМ-146/2020 "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок", - говорится в документе.

Читайте также: Установлены сроки обязательной вакцинации работников в Казахстане

Справку о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый врач (при его отсутствии - фельдшер) для предоставления по месту работы (при необходимости). При этом диагноз указывается по согласию пациента, - говорится в постановлении.

Читайте также: Прибывших казахстанцев закроют на трехдневный карантин