Автобусы не будут ходить в выходные дни в Нур-Султане

Общественный транспорт не будет курсировать в выходные дни в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

В связи с усложнившейся эпидситуацией в столице ужесточили карантинные меры. Соответствующее постановление подписала главный государственный санврач города Сархат Бейсенова. Новое постановление главного государственного санитарного врача столицы принято на основании протокола заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК. акимат Нур-Султана

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Подписанным документом изменен график работы общественного транспорта. Работа городских автобусных маршрутов будет приостановлена в субботние и воскресные дни. В эти дни в автобусах будет проводиться дезинфекционная обработка. Пассажирам следует соблюдать масочный режим, вход в общественный транспорт без масок строго запрещен. Оплата за проезд осуществляется только безналичных расчетом. акимат Нур-Султана

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Обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни, согласно штатного расписания, с запретом работы в субботние и воскресные дни, - говорится в тексте постановления.

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Документ вступает в силу 17 июля.