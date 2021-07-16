Как проверить, начислил ли работодатель пенсионные взносы и соцплатежи

Как проверить, начислил ли работодатель зарплату, подоходный налог, отчисления на медстрахование и социальные платежи с помощью смартфона. Об этом рассказали в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

ДГД по Мангистауской области информирует о новом сервисе "Оплата труда работника" в мобильном приложении e-Salyq Azamat, который позволяет работнику просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование. пресс-служба ДГД по Мангистауской области

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В ведомстве отметили, что сервис в настоящее время доступен за все периоды 2020 года.

Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при авторизации с использованием SMS-пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан (в ЦОНах). пресс-служба ДГД по Мангистауской области

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Как пояснили в ведомстве, для просмотра данных необходимо выбрать вкладку "Налоговый кошелек", "Оплата труда работника", далее - выбрать год и период.

Данные могут просматривать физические лица, работодатели которых применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. пресс-служба ДГД по Мангистауской области

При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности.