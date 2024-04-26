Что важно знать казахстанцам об обязательных пенсионных взносах работодателей

В Казахстане с начала 2024 года введены обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР). Что от этого получит работник, 26 апреля рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта Департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН РК Акжола Дюзикенева, от введения ОПВР для работника ничего не меняется.

"То есть работники, как и прежде, будут уплачивать из своего дохода только 10% в виде обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в ЕНПФ. Взнос работодателя за своих работников – за лиц, рожденных после 1 января 1975 года, позволит обеспечить их пожизненными выплатами из условно-накопительной пенсионной системы, что укрепит их пенсионное обеспечение в будущем". Акжол Дюзикенев

По данным Минтруда, в этом году размер ОПВР составляет 1,5% от оклада и постепенно будет повышен до 5% к 2028 году.

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С 1 января 2024 года в Казахстане началось поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников. 25 апреля стало известно, что правила по выплате пенсионных взносов изменятся в стране с 1 июля.