В Восточном Казахстане отмечают День металлурга

Металлургия является одной из старейших и ведущих отраслей промышленности Восточного Казахстана и страны в целом. Каждый, кто причастен к процессу выплавки металла, начиная от добычи руды до обработки готового изделия, в третье воскресенье июля отмечает профессиональный праздник - День металлурга, сообщает zakon.kz.

Год 30-летия независимости Республики Казахстан для металлургов области имеет особое значение.

Эта дата празднуется ежегодно согласно Указу Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2003 году. В личном архиве Елбасы, трудовой путь которого начался у доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе, хранятся редкие фотографии и документы, повествующие о первых годах профессиональной деятельности Нурсултана Назарбаева и становлении металлургической отрасли Казахстана.

На заре независимости Восточный Казахстан внес огромный вклад в формирование золотого запаса, который служит гарантом финансовой самостоятельности страны. Первые слитки золота высшей пробы поступили в государственные хранилища из ВКО. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, а также Комитете индустриального развития отмечают, что одно из главных преимуществ цветной металлургии страны - наличие собственной минерально-сырьевой базы, большие запасы руд цветных металлов. Проводится работа по геологоразведке, поиску новых месторождений, пополнению рудной базы, внедрению новых технологий использования сырья.

По официальным данным, с начала 2021 года в Восточном Казахстане наблюдается рост промышленности. В немалой степени это зависит от деятельности металлургических предприятий региона. Они оказывают свое влияние на развитие всего промышленного комплекса Казахстана.

С профессиональным праздником металлургов поздравил аким ВКО Даниал Ахметов. Он отметил, что горное дело, металлургия - основа экономики Восточного Казахстана. Старт программе форсированной индустриализации Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым был дан именно в нашей области. А глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал Восточный регион индустриальной гордостью Казахстана.

Благодаря усилиям многих поколений горняков, трудовых династий металлургов в Восточно-Казахстанской области были созданы мощные производственные комплексы, настоящие флагманы отечественной индустрии, которые внесли огромный вклад в промышленное и инфраструктурное развитие нашей страны. Ваша профессия всегда почетна и является одной из самых уважаемых. Она требует полной самоотдачи, преданности своему делу, смелости и стойкости. Пусть ваши лучшие идеи воплощаются в металле! Пусть ваша закаленная выдержка помогает преодолевать жизненные трудности, а огонь, который горит в душе каждого металлурга, не погаснет никогда, - написал Даниал Ахметов на своих официальных страницах в социальных сетях.

На Бакырчикском горнодобывающем предприятии ко Дню металлурга традиционно определили лучший трудовой коллектив. В этом году это звание получил карьер под руководством Владимира Тишика.

Подразделение, где ведутся открытые горные работы, достигло высоких производственных показателей. За 5 лет работы в карьере добыто 40 тонн золота в руде, открытыми горными работами пройдено 200 метров, вывезено 120 млн м3 вскрыши.

В карьере заняты 120 сотрудников на участке горных работ и водоотливе, а также 12 погрузочных комплексов, 46 самосвалов, 15 бульдозеров, грейдеры, погрузчики, поливо-оросительные комплексы. Все работают единым фронтом на выполнение плановых показателей по вывозу горной массы и на обеспечение обогатительной фабрики рудой. Но, конечно, во главе угла - безопасность работ. Это священная заповедь для всех сотрудников БГП. С гордостью можно отметить, что на участке открытых горных работ с апреля 2016 года отработано свыше 700 000 часов без аварий и травм.

Для того, чтобы с соблюдением всех стандартов промбезопасности добиваться высоких объемов добычи и вывоза горной массы, в карьере непрерывно повышают производительность труда, стремятся максимально автоматизировать производственные процессы. В этом принимают деятельное участие сотрудники подразделения. Люди активно делятся своими идеями, как упростить и облегчить работу. Лучших рационализаторов поощряют.

Значительное число работающих на карьере - из числа жителей Жарминского района. Это неслучайно. На БГП закрывают потребность в рабочих кадрах за счет земляков. Кроме хорошего заработка и соцпакета, трудоустройство на БГП - это своеобразный «социальный лифт»: при известном старании есть возможность сделать неплохую карьеру. На особом положении - желающие стать машинистами экскаватора. Обучение занимает несколько лет, поскольку этот труд требует высочайшей квалификации.

За это время на карьере сложилась сплоченная команда специалистов. К награждению в честь Дня металлурга на Бакырчикском горнодобывающем предприятии поданы списки более чем на два десятка лучших работников карьера. В их лице отмечают всех, кто достойно трудится и честно выполняет свою работу.

В год 30-летия независимости Республики Казахстан металлурги Восточного Казахстана с гордостью отмечают, что Елбасы Нурсултан Назарбаев тоже в прошлом был металлургом.