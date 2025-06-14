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Общество

В Казахстане отмечают День отца

День отца, Казахстан праздники , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2025 00:37 Фото: pixabay
В Казахстане официально отмечают День отца – праздник, который учрежден с 2023 года и традиционно проводится в третье воскресенье июня, сообщает Zakon.kz.

Поздравление с праздником появилось в Telegram-канале Министерства культуры и информации РК.


"Дорогие казахстанцы! Сегодня мы празднуем День отца. В этот особенный день хочется выразить искреннюю благодарность нашим папам за любовь, поддержку и заботу. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, теплом и гармонией. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и счастья в кругу близких и родных. Пусть ваши усилия всегда ценятся и приносят удовлетворение, а в доме царит уют, любовь и взаимопонимание. Спасибо за все, что вы делаете для своих семей и во благо государства!" – говорится в тексте поздравления.

В июне 2023 года стало известно, что перечень праздничных дней в Казахстане пополнился новыми праздниками День матери и День отца. День матери отмечается во второе воскресенье мая. День отца – в третье воскресенье июня.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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