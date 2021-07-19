Пятнистая команда - игры снежных барсов попали на видео

Снежный барс попал в объектив фотоловушек в нацпарке "Алтын-эмель", сообщает zakon.kz.

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Как ранее сообщали, фотоловушка национального парка "Көлсай көлдері" зафиксировала снежного барса. Теперь еще одна хорошая новость. Этот уникальный "краснокнижный" хищник снова запечатлен в объективе фотоловушки, в этот раз в национальном парке "Алтын-Эмель". Это оказалась целая семья из самки и двух ее детенышей. пресс-служба Минэкологии

Ранее в объектив фоловушки попал один взрослый самец барса. Редкие кадры удалось получить ученым-зоологам Института зоологии и специалистам отдела науки национального парка.

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В настоящее время на территории парка реализуется проект ПРООН по сохранению снежного барса, в рамках которого специалистами были установлены несколько фотоловушек и на всех оказались снежные барсы. пресс-служба Минэкологии

По мнению ученых и специалистов парка, появлению барса в горах способствовало закрытие с 2017 года в национальном парке любительской и трофейной охоты на горного сибирского козла - основного объекта питания снежных барсов. Для сохранения снежного барса, а также иных краснокнижных животных национального парка специалисты рекомендуют ускорить создание охранной зоны национального парка, а также создать экологический коридор в горах Орикты, Тулькили, Кояндытау, Токсанбай, Атыжок, Дулантау и Ортатау между национальным парком и Верхне-Коксусским государственным заказником. Это будет способствовать не только беспрепятственной миграции и сохранению популяции снежного барса во всем горном массиве Алтын-Эмель, но и появлению в национальном парке иных редких и исчезающих животных, таких как архар, туркестанская рысь, манул, тянь-шанский бурый медведь, каменная куница.