В Каскелене водитель мопеда погиб в лобовом столкновении с легковушкой

Вечером 20 июля смертельное ДТП произошло по трассе при въезде в город Каскелен, сообщает zakon.kz.
Автомобиль Zaz Vida двигался по трассе в восточном направлении.
По словам водителя, подъехав к перекрестку, он пропустил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении и стал поворачивать. Однако водитель не заметил, что за автомобилем также на встречу ехал мопед китайского производства.
Произошло жесткое лобовое столкновение. От удара мопед вместе с водителем откинула в сторону.
Как рассказал водитель Zaz, водитель мопеда скончался у него на руках до приезда медиков. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи констатировала смерть.
В порыве гнева водитель Zaz начал пинать и разбивать свой автомобиль.
На месте работает дознаватель Алматинской области, который выясняет обстоятельства ДТП.
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