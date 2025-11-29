В Алматы мопед разорвало на части после лобового удара с легковушкой: водитель погиб
По предварительным данным, Chevrolet Cobalt двигался по улице Мереке в северном направлении – вниз по дороге. Навстречу ему вверх поднимался мопед.
Фото: Zakon.kz
При неустановленных пока обстоятельствах один из участников выехал на полосу встречного движения, после чего произошло жесткое столкновение.
Фото: Zakon.kz
От удара автомобиль Cobalt проехал вперед более 10 метров, а мопед отбросило в обратном направлении на расстояние около 20-30 метров. Транспортное средство практически полностью разрушилось: его фрагменты разлетелись по всей проезжей части.
Фото: Zakon.kz
Водитель мопеда, местный житель 1964 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм. По словам соседей, мужчина работал курьером: рядом с телом обнаружена фирменная сумка службы доставки Volt.
Фото: Zakon.kz
Жители опознали в погибшем своего соседа и отметили, что он мог как возвращаться, так и направляться на работу.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают криминалисты, дознаватели и сотрудники полиции. Водитель Chevrolet Cobalt задержан. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
