В Алматы мопед разорвало на части после лобового удара с легковушкой: водитель погиб

В алматинском микрорайоне Таусамалы на улице Мереке 29 ноября произошло тяжелое лобовое столкновение Chevrolet Cobalt и мопеда, в результате которого погиб мужчина 1964 года рождения, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, Chevrolet Cobalt двигался по улице Мереке в северном направлении – вниз по дороге. Навстречу ему вверх поднимался мопед.

Фото: Zakon.kz

При неустановленных пока обстоятельствах один из участников выехал на полосу встречного движения, после чего произошло жесткое столкновение.

Фото: Zakon.kz

От удара автомобиль Cobalt проехал вперед более 10 метров, а мопед отбросило в обратном направлении на расстояние около 20-30 метров. Транспортное средство практически полностью разрушилось: его фрагменты разлетелись по всей проезжей части.

Фото: Zakon.kz

Водитель мопеда, местный житель 1964 года рождения, скончался на месте происшествия от полученных травм. По словам соседей, мужчина работал курьером: рядом с телом обнаружена фирменная сумка службы доставки Volt.

Фото: Zakon.kz

Жители опознали в погибшем своего соседа и отметили, что он мог как возвращаться, так и направляться на работу.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают криминалисты, дознаватели и сотрудники полиции. Водитель Chevrolet Cobalt задержан. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.





Ранее сообщалось о другом ДТП. Подросток на авто на полной скорости влетел в полицейскую машину в Мангистау.