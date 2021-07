Алматинский университет энергетики и связи: история успеха

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева имеет 45-летнюю историю. С самого своего основания он зарекомендовал себя как вуз с высоким качеством подготовки. Эту высокую планку АУЭС держит и по сей день, а диплом АУЭС является знаком качества в области подготовки кадров для наукоемких, высокотехнологичных и стратегически важных отраслей экономики таких, как: энергетика, телекоммуникации и космическая отрасль, информационные технологии и информационная безопасность. Историей успеха университета с порталом zakon.kz поделилась ректор университета Сауле Сагинтаева.

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева был основан в 1975 году путем выделения энергетического факультета из состава Казахского политехнического института в самостоятельный вуз и был третьим по Союзу после Московского и Ивановского энергетических институтов. Сегодня АУЭС - один из ведущих технических вузов Центральной Азии.

За 45 лет работы университета из его стен вышло более сорока тысяч выпускников, которые работают в государственных органах, национальных компаниях и системообразующих предприятиях национальной экономики. Некоторые из вчерашних студентов остались в родном вузе. Из числа бывших выпускников есть проректоры и заведующие кафедрами, директора институтов и департаментов.

- Сауле Саветовна, какие технические кадры готовят в стенах АУЭС?

- АУЭС - это профильный вуз по подготовке инженерно-технических кадров. Обучение ведется по трем уровням высшего и послевузовского образования: бакалавриат, магистратура, докторантура PhD по инженерно-техническим специальностям, – как по государственному заказу, что составляет 85% контингента, так и на платной основе. Также в структуре университета есть колледж и Институт повышения квалификации.

- Каковы основные требования для поступления в АУЭС?

- В этом году проходной балл ЕНТ для поступления в наш вуз составляет 55 баллов. Поскольку мы готовим инженерно-технические кадры, то главное требование - это хорошие знания в области математики и физики. И сразу могу сказать: учиться у нас нелегко. Но, как говорится, тяжело в учении - легко в бою.

- Ваш ВУЗ один из немногих, где укреплению материально-технической базы уделяется огромное внимание. Расскажите, пожалуйста, об этом.

- Поскольку наши выпускники пойдут работать в реальный сектор экономики, то должны уметь работать на современном оборудовании, пользоваться специальными приборами, владеть специальными программными продуктами, быть в курсе технологических новинок. Потому основной принцип оснащения лабораторий заключается в актуальности их использования на предприятиях Казахстана и в мире. И в этом нам помогают наши партнеры. В АУЭС действует 80 учебных и научных лабораторий.

Так, при помощи вендоров созданы лаборатории по автоматизации компаний Schneider Electric, «Модульные системы Торнадо» - совместно с Новосибирским государственным университетом, по специальности «Телекоммуникации» имеются уникальные лабораторные стенды и оборудование компании «Huawei Technologies», «Camozzi» (Италия), израильской компании «Degem System», японской компании «Fujikura». В АУЭС действует единственная в Казахстане лаборатория «Сети гибкой коммутации» с коммутационным оборудованием Nokia Siemens Networks.

Лабораторная база по направлению подготовки электроэнергетика оснащена современным электротехническим оборудованием и лабораторными стендами ведущих мировых производителей Siemens (Германия), ABB (Швейцария), SchneiderElectric (Франция), SATEC (Израиль), Legrand (Франция), AlageumElectric (Казахстан) и др.

Большие возможности для оснащения лабораторной базы дает участие в международных программах. Так, по проекту «USAID» ожидаем поставку солнечной электростанции 10кВА, ветроэнергетической станции на 5кВА, стенда по моделированию станции ВИЭ и стенда по силовой электронике.

- АУЭС активно сотрудничает с зарубежными вузами. Что это дает вашим студентам и выпускникам?

- Мы сотрудничаем с ведущими университетами ближнего и дальнего зарубежья, среди которых вузы Германии, Италии, Испании, Франции, Швеции, Японии, России, Украины, Турции и др.

В рамках международного сотрудничества мы реализуем программы двойного диплома. В частности, могу отметить программу двойного диплома с Университетом прикладных наук Анхальт по образовательной программе «Системный инжиниринг», которая представляет комплекс траекторий в областях телекоммуникации, медийных технологий и возобновляемой энергетики. Привлекательна совместная программа с Московским энергетическим институтом (МЭИ), когда выпускник по окончании получает диплом АУЭС по основной программе и второй диплом МЭИ по специальности «Экономика предприятий и организаций». С Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ (Россия) программа двойного диплома реализуется по всем образовательным программам магистратуры по информационным технологиям и атомной энергетике.

Кроме того, в рамках заключенных договоров реализуется академическая мобильность студентов, магистрантов и докторантов для обучения от 3 до 12 месяцев, прохождение стажировок. ППС и студенты имели возможность принимать участие в международных воркшопах в Университете Прикладных Наук Турку (Финляндия), Политехническом университете Валенсии (Испания), Королевском Техническом университете КТН (Швеция), Университете Сорбонны (Франция), Берлинском Техническом Университете, Университете Томаса Мора (Бельгия), Университете Тохоку (Япония) и других. И такое сотрудничество будет только укрепляться и развиваться.

- Известно, что Казахстан взял устойчивый курс на развитие возобновляемых и альтернативных источников энергии. Какая работа проводится по этому направлению?

- На этот вектор развития делается особый акцент. Начиная с 2014 года в рамках специальности «Электроэнергетика» мы осуществляем выпуск бакалавров по специализациям «ВИЭ», «Современные и инновационные технологии возобновляемой энергетики». Для это действуют кафедра «Электроснабжение и ВИЭ», Центр «ВИЭ и новые технологии в энергосбережении», Центр водных технологий, создана научная лаборатория «Альтернативных и возобновляемых источников энергии».

Имеются современные лабораторные стенды по ветроэлектроустановкам, работающим в сети и автономном режиме, солнечным фотоэлектрическим системам.

Ученые АУЭС в течение последних 30 лет занимаются вопросами использования нетрадиционных источников энергии. Например, символом научной инженерной мысли ученых АУЭС является ветровая роторная турбина Болотова (ВРТБ), которая установлена на въезде в Нур-Султан и вырабатывает энергию для освещения дороги от аэропорта до Международной выставки ЭКСПО.

В целях реализации плана развития гидроэнергетической отрасли страны и для устойчивого развития зеленой энергетики разрабатывается новая ОП "Гидроэнергетика".

- АУЭС является лидером в подготовке квалифицированных IT-специалистов. Расскажите, пожалуйста, о данном направлении вашего вуза.

- Подготовка ведется по образовательным программам бакалавриата: Computer Science, Вычислительная техника и программное обеспечение, Информационные системы, Системы информационной безопасности, Программная инженерия. При подготовке специалистов особое внимание уделяется основным трендовым технологиям: Анализ больших данных, Искусственный интеллект, Интернет вещей, Блокчейн, Виртуальная и дополненная реальность, 3D-принтинг и многое другое.

Импульс развитию этого направления в вузе дают выполняемые три научных проекта по линии МОН и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК: по разработке отечественной системы информационной безопасности критически важных объектов цифровой экономики, по разработке программно-аппаратных средств криптографической защиты, обеспечению информационной безопасности систем 5G. А также три прикладных проекта по цифровизации электрических сетей и повышению надежности электроснабжения, входящие в государственную программу «Цифровой Казахстан» и выполненные по заказу АО «KEGOC».

- Какие достижения ваших студентов вы бы могли выделить?

- Хотелось бы отметить такие разработки наших студентов, как цифровая подстанция, робот для обнаружения и тушения пожара, замок для дверной ручки с идентификацией отпечатка пальца. А также социальные проекты для людей с ограниченными возможностями: «Умная перчатка», которая переводит жесты в речь; роботизированная трость для слепых, имеющая угол обзора 180 градусов и систему навигации; разработки обучающей системы для детей с расстройствами аутистического спектра и другие.

Развитие стартапов на республиканском уровне позволило команде АУЭС в 2019 году принять участие в Международном соревновании «Shell Eco-Marathon Asia 2019» в категории Urban Concept car, который прошел в Малайзии. В этих соревнованиях приняли участие более 500 университетов из 40 стран мира, команда АУЭС вошла в ТОП-20.

Студенты АУЭС, обучающиеся по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», заняли первое место в Москве на седьмой Международной студенческой олимпиаде Nokia - 2019, в которой приняли участие 24 команды из 19 ведущих профильных университетов России и СНГ.

Нельзя не упомянуть конкурс на стажировку среди казахстанских вузов, который проводил Центр анализа и расследования кибератак. В нем из 250 претендентов в десятку победителей вошло четверо наших студентов.

По итогам 2020-2021 учебного года по результатам Республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов и магистрантов студенты АУЭС стали обладателями призовых мест практически по всем образовательным программам: Информационные системы, Вычислительная техника и программное обеспечение, Информатика, Системы информационной безопасности, Автоматизация и управление, Электроэнергетика.

В ежегодно проводимой АО «Самрук-Энерго» Республиканской предметной олимпиаде среди студентов вузов АУЭС занял все призовые места по Тепло- и Электроэнергетике.

- АУЭС занимается обучением школьников и детей. Расскажите, что это за проекты?

- На базе кафедры «Электроника и робототехника» с 2017 года для школьников действует школа робототехники «DauKey to be clever».

В этом году мы открыли летнюю школу AUES IT CAMP, где школьники 7-9 классов в течение 10 дней обучались основам кибербезопасности и видеомонтажа, языкам программирования и базовым понятиям в сфере IT. По окончании курса участникам вручили сертификаты. В планах запустить зимнюю школу AUES IT WINTER CAMP.

Также 1 июня в честь Международного дня защиты детей в стенах АУЭС был проведен благотворительный мастер-класс для детей, страдающих редкими генетическими заболеваниями.

- Сауле Саветовна, оказывает ли АУЭС социальную поддержку студентам?

- Мы оказываем социальную поддержку студентам. Это скидки за обучение студентам из многодетных, малообеспеченных семей, студентам-сиротам и студентам с ограниченными возможностями. Это и гибкая система оплаты. Совет попечителей-выпускников университета выделяет именные гранты и стипендии, оказывает материальную помощь.

Для обеспечения необходимым инструментом для успешной учебы в прошлом году мы инициировали акцию и подарили 800 ноутбуков нашим абитуриентам, набравшим высокий балл по результатам ЕНТ. В этом году акция продолжится, и 1500 самых успешных абитуриентов, поступивших в наш вуз, станут обладателями 1500 ноутбуков.

Для иногородних студентов имеется три комфортабельных общежития на 1660 мест с уютными комнатами со своими душевыми, оборудованными бытовыми комнатами. В университете несколько спортивных и тренажерных залов, три футбольных поля. Имеется служба по оказанию социально-психологической помощи студентам.