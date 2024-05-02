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Гани Ныгыметов стал ректором Алматинского университета энергетики и связи

Гани Ныгыметов стал ректором Алматинского университета энергетики и связи, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 17:42 Фото: gov.kz
Новым ректором Алматинского университета энергетики и связи (АУЭС) назначен Гани Ныгыметов. Об этом стало известно 2 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что перед новым руководством поставлены масштабные задачи по трансформации вуза в ведущий технический университет Казахстана и региона Центральной Азии.

Алматинский университет энергетики и связи основан в 1975 году путем выделения энергетического факультета из состава Казахского политехнического института в самостоятельный вуз.

Сегодня, как отметили в пресс-службе, АУЭС осуществляет подготовку кадров в сфере тепло- и электроэнергетики, телекоммуникаций, IT-технологий, космической инженерии. Университет готовит специалистов по программам колледжа, бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD.

Гани Ныгыметов родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева (специалист в области международных отношений), Монтерейский институт международных исследований в США (магистр государственного управления), а также Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (магистр делового администрирования).

Проходил курсы повышения квалификации для руководителей в Школе управления имени Кеннеди Гарвардского университета, Национальном университете Сингапура.

Трудовой путь начал стажером в штаб-квартире Программы развития ООН в Нью-Йорке.

В 2007-2009 годах являлся менеджером проекта департамента государственного управления АО "Национальный аналитический центр при правительстве и Национальном банке РК".

В 2010-2013 годах – директор департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета, заместитель генерального директора Центра энергетических исследований Назарбаев Университета.

С 2013 по 2016 год был президентом АО "Центр международных программ" Министерства образования и науки РК.

В 2016-2018 годах работал исполнительным директором ТОО "Центр стратегических инициатив", директором ТОО "Институт евразийской интеграции".

С 2018 года по май 2020 года – заместитель заведующего, заведующий отделом внутренней политики Администрации президента.

В 2020-2022 годах занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области.

В 2022 году назначался Государственным инспектором Администрации президента.

С января 2023 года работал заместителем руководителя аппарата Сената Парламента РК.

Ранее сообщалось о назначении нового председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы". Им стал Канат Балыкбаев, который на протяжении длительного времени возглавлял Национальный центр экспертизы.

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