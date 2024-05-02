Гани Ныгыметов стал ректором Алматинского университета энергетики и связи
В пресс-службе уточнили, что перед новым руководством поставлены масштабные задачи по трансформации вуза в ведущий технический университет Казахстана и региона Центральной Азии.
Алматинский университет энергетики и связи основан в 1975 году путем выделения энергетического факультета из состава Казахского политехнического института в самостоятельный вуз.
Сегодня, как отметили в пресс-службе, АУЭС осуществляет подготовку кадров в сфере тепло- и электроэнергетики, телекоммуникаций, IT-технологий, космической инженерии. Университет готовит специалистов по программам колледжа, бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD.
Гани Ныгыметов родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева (специалист в области международных отношений), Монтерейский институт международных исследований в США (магистр государственного управления), а также Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (магистр делового администрирования).
Проходил курсы повышения квалификации для руководителей в Школе управления имени Кеннеди Гарвардского университета, Национальном университете Сингапура.
Трудовой путь начал стажером в штаб-квартире Программы развития ООН в Нью-Йорке.
В 2007-2009 годах являлся менеджером проекта департамента государственного управления АО "Национальный аналитический центр при правительстве и Национальном банке РК".
В 2010-2013 годах – директор департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета, заместитель генерального директора Центра энергетических исследований Назарбаев Университета.
С 2013 по 2016 год был президентом АО "Центр международных программ" Министерства образования и науки РК.
В 2016-2018 годах работал исполнительным директором ТОО "Центр стратегических инициатив", директором ТОО "Институт евразийской интеграции".
С 2018 года по май 2020 года – заместитель заведующего, заведующий отделом внутренней политики Администрации президента.
В 2020-2022 годах занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области.
В 2022 году назначался Государственным инспектором Администрации президента.
С января 2023 года работал заместителем руководителя аппарата Сената Парламента РК.
Ранее сообщалось о назначении нового председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы". Им стал Канат Балыкбаев, который на протяжении длительного времени возглавлял Национальный центр экспертизы.