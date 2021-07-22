Очередной шпагат Волочковой восхитил ее фанатов

22 июля 2021, 12:10
Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками видео, на котором она демонстрирует свою растяжку, сообщает zakon.kz.

Роликом она поделилась на своей странице в Instagram.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Я здесь. Стройная? - обратилась балерина к своим подписчикам.

В ответ фолловеры Волочковой осыпали ее комплиментами.

"Очень красивый купальник, а Настя просто супер"

"Красотка"

"Ноги обалденные"

"Умница! Трудоголик, супер топчик, в ее годы она богиня!"

"Вот это растяжка!"

"Браво!"

"Красиво"

"Да, такого можно достичь только упорным трудом! Конечно, стройная, успешная, красивая"

"Это видео войдет в историю"

"Великолепная", - написали они.

Отметим, что Анастасия Волочкова может похвастаться своими длинными и стройными ногами. Она не впервые демонстрирует свою великолепную растяжку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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