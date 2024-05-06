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Фанаты дождались шпагата от Волочковой с Мальдив

Фанаты дождались шпагата от Волочковой с Мальдив, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 16:50 Фото: Instagram/volochkova_art
Отдыхающая на Мальдивских островах российская балерина Анастасия Волочкова сегодня, 6 мая 2024 года, выполнила просьбу своих фанатов, сообщает Zakon.kz.

Скандально известная артистка опубликовала в Instagram фотографии своего фирменного шпагата.

"Ну вот, для вас, по многочисленным просьбам #шпагатволочковой на мальдивианской лодке Дони. Качающейся. Мое любимое место на любом корабле – всегда на носу", – написала Анастасия Волочкова.

Преданные фанаты, судя по комментариям, действительно ждали от балерины снимки ее фирменного шпагата:

  • "Дождались".
  • "Наконец-то, наш любимый".
  • "Шпагат хорош. Настя хороша".
  • "Сила воли, дисциплина и искусство каждый день, в каждом движении! Вы – огонь!"

Но среди комментаторов нашлись и недоброжелатели Волочковой:

  • "Наконец-то! А то я было подумал, что образумилась. Нет, все как всегда..."
  • "Как без него... без шпагата... Только вот никто многочисленно и не просил..."
  • "Пасхальные неделя, Анастасия, а вы все с раздвинутыми ногами фото публикуете..."
  • "Очень жаль, что нет фантазии ни у фотографа, ни у Насти! Шпагат, пальма, ресторан, все!"

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3 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Волочкова в очередной раз отправилась на Мальдивы. Однако, по ее словам, поездка была испорчена из-за критики общества. Подробнее здесь.

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