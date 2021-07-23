В Токио, где проходит Олимпиада, выявлены новые случаи заражения COVID-19

Коронавирус не щадит олимпийцев. В Токио выявлены новые случаи инфицирования COVID-19, сообщает zakon.kz.

Оргкомитет летних Олимпийских игр сообщает, что за последние сутки было выявлено 19 фактов заражения среди спортивных делегаций. МВК по нераспространению COVID-19

Ранее стало известно, что в сборной Чехии был зафиксирован шестой случай инфицирования коронавирусом.

Впервые коронавирус у спортсменов выявили 18 июля. Два иностранных спортсмена, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио, сдали положительные тесты на заражение новым коронавирусом.

Как сообщалось, в Токио 23 июля проходит акция протеста против проведения Олимпиады. Согласно подсчетам, в ней приняли участие около 100 человек. Еще несколько акций протеста запланировано в течение дня.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но состязания перенесли на год. Причина - пандемия COVID-19. Теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет без обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.