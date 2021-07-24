Град, ветер с пыльной бурей: какая погода ожидает казахстанцев 25 июля

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 июля, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, на севере, северо-западе пройдут дожди с грозами.

На востоке, юге и западе страны ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер, на юге - с пыльной бурей, на севере и северо-западе республики - град.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами туман, днем - шквал.

Утром и днем в Павлодарской, Карагандинской областях ожидается гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе порывы 18 м/с.

Днем в Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра, в Кызылординской области - с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами, в Карагандинской области на юге сохранится очень сильная жара.

Местами в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Мангистауской областей ожидается очень сильная жара.

На юге Актюбинской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 36°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 30°, облачно.

Прогноз погоды на 25 июля.