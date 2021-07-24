Дзюдоист Сметов принес первую награду Казахстану на Олимпиаде

В Токио завершился поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую медаль, передает zakon.kz.

В поединке за бронзовую медаль казахстанский дзюдоист, представляющий Казахстан в весовой категории до 60 кг, одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа, - сообщает Национальный олимпийский комитет.

Напомним, в полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.

Добавим, что в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.