Как Эверест превратили в самую высокогорную помойку

Эверест, высочайшая гора на планете, стал теперь еще и самой высотной помойкой, и проблема все усугубляется. Количество альпинистов, желающих покорить вершину, только увеличивается, как и остающийся после них мусор, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Bigpicture.ru, светоотражающие палатки, альпинистское снаряжение, пустые канистры и даже человеческие экскременты лежат на пути к вершине высотой 8848 метров.

Отвратительно, прям бельмо на глазу, - рассказал непальский альпинист Пемба Дордже, установивший мировой рекорд по скорости восхождения на Эверест. - Гора завалена тоннами мусора.

Помимо этого, тающие ледники открывают еще больше мусора, который лежал там со времен Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея, первых людей, покоривших Эверест 65 лет назад.

Пять лет назад власти Непала ввели депозит в четыре тысячи долларов для любой команды, которая принесет с горы по крайней мере восемь килограммов мусора. На тибетской стороне Гималаев нужно вынести то же количество мусора или придется заплатить штраф - 100 долларов за килограмм.

По данным Комитета по борьбе с загрязнениями Сагарматхи, в 2017 году альпинисты в Непале принесли около 25 тонн мусора и 15 тонн человеческих отходов. В этом сезоне было вынесено еще больше мусора, однако все это лишь малая частица того кошмара, который творится на высоте и усиливается с каждым годом.

Многие альпинисты не обращают внимания на сумму депозита, которая не сравнится с тем, что им приходится тратить на все путешествие, - от 20 до 100 тысяч долларов. К тому же представители власти берут взятки и не облагают штрафом альпинистов.

Индустрия восхождения на Эверест за последние 20 лет значительно выросла. И это вызывает опасения из-за возможного перенаселения, а также привлечения организаторами дешевых экспедиций неопытных людей. А неопытность только усугубляет проблему мусора.

Шерпы - проводники и носильщики из местного населения, которых нанимают, чтобы они несли тяжелые вещи, например, палатки, дополнительные кислородные баллоны и веревки. Раньше большинство альпинистов сами несли свои рюкзаки с одеждой, едой, спальниками и кислородом. Но сейчас для этого все чаще нанимают шерпов, которым приходится нести вещи нанимателя, а для мусора места уже не остается.

Экологи опасаются, что загрязнение может влиять на водные источники, которые спускаются в долину. В настоящий момент сточные воды из основного лагеря на высоте стекают в траншеи около ближайшей деревни. В сезон дождей это течет дальше в реку.

Специалисты рассматривают возможность установить биогазовую установку около базы на Эвересте, чтобы экскременты превращались в полезное удобрение. Другое решение проблемы - преданная своему делу команда, которая будет собирать мусор.