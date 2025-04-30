На Эверест больше не пустят неопытных альпинистов

В парламенте Непала зарегистрировали законопроект, согласно которому неопытным альпинистам запретят восхождение на Эверест, сообщает Zakon.kz.

Отныне Непал будет выдавать разрешения только тем альпинистам, кто покорил хотя бы одну из вершин страны высотой семь тыс. метров. Так власти хотят повысить уровень безопасности туристов, пишет CNN.

Ранее руководство Непала критиковали за то, что разрешили большому количеству альпинистов подниматься на вершину Эвереста высотой более восьми тыс. метров. Страна получает значительную часть дохода от скалолазания, треккинга и туризма. При этом ежегодно на Эвересте гибнет несколько альпинистов.

В Непале более 400 гор, открытых для восхождения. 74 из них достигают в высоту более семи тыс. метров. Однако, по словам властей, эти вершины не пользуются популярностью у альпинистов. Сейчас международные экспедиции просят разрешить восхождение на Эверест после любой горы высотой семь тыс. метров, а не только расположенной именно в Непале.

В апреле 2025 года мужчина повторно поднялся на Фудзияму за потерянным телефоном и едва там не умер.