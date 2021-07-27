Тхэквондистка и лучник из Казахстана завершили выступление на Олимпиаде

Тхэквондистка Жансель Дениз и лучник Денис Ганькин завершили выступление на Олимпиаде, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Olympic.kz, выступавшая в весе свыше 67 килограммов Жансель Дениз во втором круге встретилась со спортсменкой из Великобритании Бьянкой Уолкден.

Встреча закончилась со счетом 17:7 в пользу соперницы, - отмечено в сообщении.

Кроме того, лучник Денис Ганькин уступил во втором матче итальянцу Мауро Несполи со счетом 2:6.

Теперь будут соревноваться Ильфат Абдуллин и Санжар Мусаев из Казахстана.