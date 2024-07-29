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Казахстанские теннисисты завершили выступление на Олимпиаде

Казахстанские теннисисты завершили выступление на Олимпиаде Фото: АТР
На Олимпийских играх в Париже проходит теннисный турнир. Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Александр Недовесов провели матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре казахстанский дуэт потерпел поражение от бразильского тандема Тьяго Монтейро / Тьяго Уайлд со счетом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время казахстанцы три раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырех.

Таким образом, в теннисном турнире Олимпиады-2024 не осталось представителей Казахстана. 

Ранее вторая ракетка страны Александр Шевченко уступил в первом раунде Олимпийских игр в Париже.

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