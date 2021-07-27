Цены на кофе выросли до максимального уровня за последние семь лет

Биржевые цены на кофе сорта "арабика" выросли до максимального за последние семь лет уровня, поскольку поставки кофе из Бразилии могут резко сократиться в 2021 году, передает zakon.kz.

Стоимость кофейного фьючерса на Нью-Йоркской бирже ICE Futures преодолела $2 за фунт впервые с октября 2014 г. Бразилия является крупнейшим в мире поставщиком кофе, однако страна столкнулась с похолоданием в регионах-производителях кофе, и это случилось после сильнейшей за последнее столетие засухи, - пишут "Вести".

Резкое падение температуры воздуха в трех основных кофепроизводящих регионах страны - штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс - вызывает беспокойство и за урожай следующего года.

Между тем перебои с поставками кофе испытывают два других крупных мировых производителя кофе - Колумбия и Вьетнам.

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021 г. мировой спрос на кофе превысит производство впервые с 2017 г.