Цены на кофе взлетели до максимума за 16 лет из-за опасений дефицита

Цены на кофе сорта робуста взлетели до рекордного уровня с 2008 года из-за опасений дефицита поставок. Угроза нехватки воды может ограничить производство во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров, сообщает Zakon.kz.

Так, майские контракты на бирже ICE в ходе торгов в среду, 3 апреля, подорожали на 4,8%. Стоимость тонны продукта достигла 3838 долларов.

По данным агентства Bloomberg, одной из причин подорожания стали опасения по поводу будущего дефицита. Он может случиться из-за аномальной жары во Вьетнаме, угрожающей производству сорта робуста. Недостаток воды у фермеров повлияет на урожаи в следующем сезоне. Вьетнам – второй по величине производитель кофе после Бразилии.

В марте сообщалось, что вьетнамские фермеры все чаще отказываются от кофе в пользу других культур. В их числе – авокадо и маракуйя. По прогнозам экспертов, уже в этом сезоне экспорт кофейных зерен во Вьетнаме может снизиться на 20%.

А в Норвегии перед Пасхой обнаружили дефицит куриных яиц.