В Казахстане ожидается рекордный рост цен на кофе

Мировой рынок кофе столкнулся с резким ростом цен, который обусловлен сочетанием экстремальных погодных условий, нестабильностью цепочек поставок и растущим глобальным спросом, сообщает Zakon.kz.

Биржевые котировки на зерна арабики достигли абсолютного максимума за всю историю, а цены на робусту за год почти удвоились. Согласно данным, в целом рост цен на продукт только за год составил 73,11%! Каковы же основные причины такого роста и чего ожидать кофеманам в ближайшее время?

Климатические катаклизмы и их влияние на урожай

Кофе – одна из самых уязвимых сельскохозяйственных культур, поскольку его производство зависит от стабильных климатических условий. В 2024 году ключевые страны-производители столкнулись с серьезными погодными аномалиями:

Бразилия, крупнейший в мире экспортер арабики, пострадала от засухи, что привело к снижению урожая. По данным Volcafe, прогноз на 2025-2026 годы был сокращен до 34,4 млн мешков, что почти на 11 млн меньше сентябрьской оценки.

Вьетнам, главный поставщик робусты, испытал череду засух и проливных дождей, что привело к ухудшению качества урожая и снижению запасов на мировом рынке.

Колумбия, второй по величине поставщик кофе в США, оказалась под угрозой дополнительных 25% импортных пошлин после заявлений Дональда Трампа, что спровоцировало дальнейший рост цен.

Динамика цен и рыночные тенденции

Цены на кофе растут рекордными темпами. В феврале 2025 года цена на арабику перешагнула 4 доллара за lbs (фунт – 0,45359237 кг) – это максимум за все время торговли кофе.

Цена на робусту почти удвоилась в 2024 году из-за роста спроса на более дешевые заменители арабики.

В ближайшие месяцы аналитики ожидают, что цена кофе может достичь отметки 5 долларов за фунт. Крупные компании, такие как Nestlе и JM Smucker, уже объявили о повышении цен в 2025 году.

Фото: investing

Последствия для Казахстана

Рост мировых цен на кофе неизбежно скажется на казахстанском рынке. В стране, где культура потребления кофе активно развивается, уже наблюдается увеличение стоимости напитков в кафе и розничных сетях. Основные риски:

повышение цен на импортируемый кофе из-за удорожания сырья

снижение маржинальности у локальных обжарщиков и кофеен

возможное изменение потребительских предпочтений в пользу альтернативных напитков.

В условиях нестабильности глобального рынка казахстанские ритейлеры и импортеры будут вынуждены искать новые стратегии адаптации – от долгосрочных контрактов с поставщиками до развития локального производства. Как минимум в ближайшие два года рынок останется под давлением, – отмечает трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Рост стоимости кофе может повлиять на предпочтения казахстанцев. Часть потребителей начнет искать более доступные варианты, включая переход на чай или бюджетные виды кофе. В ответ на это бизнес, скорее всего, активизирует поиск новых поставщиков, что может привести к увеличению импорта кофе из азиатских стран". Ергазы Таубаев

Анализ рынка кофе в Казахстане

По данным Euromonitor International, потребление кофе в Казахстане ежегодно увеличивается примерно на 5-7%. В 2024 году объем рынка составил около 12,85 тысяч тонн, что значительно превышает показатели десятилетней давности. Казахстанцы активно переходят от растворимого кофе к натуральному, что стимулирует спрос на зерновой и молотый кофе.

Структура потребления:

растворимый кофе – 60% рынка (лидеры – Nescafе, Jacobs, Tchibo).

зерновой и молотый кофе – 35% (основные поставщики – Бразилия, Колумбия, Эфиопия, Вьетнам).

кофе в капсулах – 5% (рост в среднем на 10% в год).

Влияние мировых цен на казахстанский рынок

Резкий рост биржевых цен на кофе в 2024 году не обошел стороной Казахстан. Закупочные цены на зеленые зерна выросли на 40-60% в зависимости от сорта, что уже отразилось на розничных ценах.

В среднем чашка эспрессо в кофейнях подорожала с 600-800 тенге до 900-1200 тенге. Цена на упаковку зернового кофе (1 кг) выросла с 6000-7000 тенге до 9000-11 000 тенге. Растворимый кофе подорожал на 15-20% за последний год.

Ранее мы рассказали, какие последствия ожидают человека при резком отказе от кофе.