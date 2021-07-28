Я безумно рада - Рыбакина о выходе в полуфинал Олимпиады

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала пресс-службе Федерации тенниса Казахстана свой успех в 1/4 финала соревнований на летних Олимпийских играх-2020, сообщает zakon.kz.

Я безумно рада пройти в полуфинал. Сегодня я играла очень хорошо, настраивалась на этот матч. Понимала, что нельзя много рисковать, нужно играть более надежно, поэтому начала с более длинных розыгрышей. Мне кажется, что в первом сете местами я играла пассивно, но в целом хорошо подавала, - сказала она после матча с именитой испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусе.

Казахстанская теннисистка отметила, что довольна матчем.

Буду настраиваться на завтрашнюю игру. Спасибо за помощь и поддержку Федерации тенниса Казахстана в лице ее президента Булата Жамитовича Утемуратова. Это очень приятно, когда тебя поддерживает весь Казахстан. Я это чувствую, мне безумно приятно. Надеюсь и дальше радовать своей игрой и показать в завтрашнем матче хороший уровень. Елена Рыбакина

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28 июля казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио, обыграв в двух сетах Гарбинье Мугурусе (Испания) - 7:5, 6:1. За выход в финал Рыбакина будет биться против Белинды Бенчич из Швейцарии.