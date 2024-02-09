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Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Абу-Даби

теннис Фото: WTA
Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над испанкой Кристиной Букшей в матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

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По словам теннисистки, два матча на этом турнире немного отличаются из-за условий.


"В начале прошлого матча я играла не очень хорошо, а этот начала гораздо лучше. Во втором сете возникли проблемы с движением, соперница обрела уверенность. Здесь непростые условия, каждый матч довольно продолжительный. Но у всех игры непростые. Рада, что смогла пройти в следующий раунд турнира", – сказала Рыбакина после матча.

В полуфинале соревнований в Абу-Даби Рыбакина встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 11 февраля.

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